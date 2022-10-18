Гайдай: росіяни підтягли до Луганської області багато техніки та мобілізованих

Російські окупанти перекинули у Луганську область багато техніки та мобілізованих. Також вони підірвали кілька мостів, щоб унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також наголосив, що українські артилеристи мають успіхи на цьому напрямі.

"Українські артилеристи в Луганській області чітко влучають у склади і командні пункти окупантів" , - заявив Гайдай.

За його словами, окупанти танками, Градами та Смерчами розстрілюють деокуповані населені пункти. Саме тому повертатись туди цивільним небезпечно. Гайдай повідомив, що окупанти продовжують привозити мобілізованих росіян до регіону, також перекидають багато ворожої техніки.

"З лікарень та навчальних закладів Луганської області росіяни вивозять обладнання та оргтехніку" , - додав глава області.

16 жовтня Гайдай заявив, що російські загарбники намагаються стримати просування ЗСУ у Луганській області. Вони мінують дороги у напрямку Сватового та Кремінної.