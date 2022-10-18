Росія виступає проти вимог вивести свої війська з території ЗАЕС

Росія виступає проти вимог вивести свої війська і техніку з території Запорізької атомної електростанції, чого вимагає Україна як передумову створення зони ядерної безпеки, повідомляє Європейська правда.

Про це у виступі на Першому комітеті Генсамблеї ООН заявив заступник глави делегації Росії Костянтин Воронцов.

"Абсолютно виключаємо так звану демілітаризацію ЗАЕС і периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози здійснення терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу Збройних Сил України" , – сказав він.

Воронцов повторив тези роспропаганди про те, що в обстрілах території атомної електростанції винна Україна, а РФ зі свого боку "зробила все від неї залежне для ефективного і безпечного проведення місії" Міжнародного агентства з атомної енергії.

Як відомо, МАГАТЕ виступає за створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС, яку Москва незаконно проголосила своєю власністю, й в останні тижні веде переговори з Україною та Росією.

Гендиректор агентства Рафаель Ґроссі прямо не висловлювався щодо демілітаризації станції, але підкреслював, що через присутність російських військових український персонал перебуває в неналежних стресових умовах.

Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. А рада керуючих Агентства ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.