ЗМІ повідомляють про зрив переговорів між Міноборони України та Ізраїлю

Ізраїльська газета Haaretz пише, що на понеділок була запланована телефонна розмова міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца та його колеги з України Олексія Резнікова, але її скасували, повідомляє Українська правда.

Про це пише Haaretz із посиланням на співрозмовників в ізраїльському та українському урядах.

Видання повідомляє, що в понеділок, 17 жовтня, Ізраїль відхилив запит України на розмову. Українські офіційні особи кажуть, що переговори насправді ініціювала ізраїльська сторона, і зробила це кілька днів тому.

Автор статті звертає увагу, що буквально незадовго до зриву, в понеділок вранці, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилась намірами Ізраїлю постачати зброю Україні і попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом і Москвою.

Джерело в Ізраїлі повідомило, що причиною випаду Медвєдєва була нещодавня заява ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шайа. Він виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

За даними Haaretz, спроби налагодити координацію між Ізраїлем і Україною почались ще кілька тижнів тому. У найближчому оточенні Ганца заявили, що переговори важливі для міністра оборони Ізраїлю і що він має намір поговорити з Резніковим протягом декількох днів. Офіційні особи в Україні висловили сподівання, що запланована розмова стосуватиметься можливості військового співробітництва.

Видання нагадує, що Ганц і Резніков востаннє розмовляли у квітні. При цьому українське джерело повідомило, що чергова розмова була запланована на 24 серпня, День Незалежності України, але з тих пір переносилася п'ять разів. Джерело підкреслило, що дзвінок, запланований на понеділок, був ініційований Ізраїлем, який скасував його за кілька годин до призначеного часу. Ізраїльські чиновники відкинули цю претензію.

Офіс міністра оборони Ізраїлю заявив, що він, як правило, не коментує графік Ганца. Водночас в офіційній заяві Міноборони України сказано, що йому взагалі нічого не відомо про розмову між міністрами, заплановану на понеділок або будь-який інший день.

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