Німеччина передала Україні ще п’ять БРЕМ, зимову форму та обладнання
Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, а також зимову військову форму та обладнання, повідомляє Українська правда.
Це випливає з інформації на сайті уряду Німеччини.
Зокрема Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів і 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців.
Крім того, німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.
У планах Німеччини – передати додаткові п'ять броньованих інженерних машин, чотири тисячі спальних мішків і 35 повноприводних ваговозів.
Загалом Україна отримала вже 10 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2: перші три передали в серпні, ще дві – в жовтні.
Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.
Раніше у вівторок міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсувала, що до кінця 2022 року Україна отримає "величезний пакет" військової допомоги.
Серед неї – броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові реактивні системи залпового вогню та антидронні системи.