Після слів про вбивство росіян. Зеленський звільнив посла України у Казахстані

Президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайного та повноважного посла України в Казахстані Петра Врублевського, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в Указі №723/2022 від 18 жовтня.

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Казахстан" , — йдеться в указі.

В інтерв'ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову 21 серпня посол України сказав: "Намагаємося вбити їх більше. Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям".

Після цього Міністерство закордонних справ Казахстану викликало Врублевського та висловило йому протест. Згодом посол України просив вибачення за свої слова.

Росія вимагала від Казахстану вислати дипломата, але Астана попросила Київ замінити його, заявивши, що такі коментарі є неприйнятними для країни з великою російською меншістю