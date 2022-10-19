У МЗС Китаю заявили, що не знають про атаку дронів на Київ

У МЗС Китаю заявили, що "нічого не знають" про масовану атаку на Київ дронами-камікадзе 17 жовтня, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив представник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу.

На питання, як Китай прокоментує удари дронами-камікадзе по Києву, представник МЗС КНР відповів:

"Я нічого не знаю про те, що ви згадали. Позиція Китаю з українського питання є послідовною і зрозумілою".

"За нинішніх обставин всі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій та стриманість, а також заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню української кризи для спільної деескалації ситуації" , - додав він.

Нагадаємо, у понеділок вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Один із дронів потрапив у житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

Загалом 17 жовтня російські війська запустили Києвом 28 дронів-камікадзе. Більшість безпілотників вдалося збити.