Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2554 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5235 (+16) од,
- артилерійських систем – 1637 (+15) од,
- РСЗВ – 372 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 189 (+1) од,
- літаків – 269 (+1) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10),
- крилатих ракет ‒ 323 (+5),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 146 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.
Дані уточнюються.