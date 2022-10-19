Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2554 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5235 (+16) од,

артилерійських систем – 1637 (+15) од,

РСЗВ – 372 (+0) од,

засобів ППО ‒ 189 (+1) од,

літаків – 269 (+1) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10),

крилатих ракет ‒ 323 (+5),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 146 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.