Розвідка Британії повідомила про проблеми армії РФ із керівною ланкою

За даними британської розвідки, через вісім місяців після початку повномасштабного вторгнення основні елементи управління збройними силами Росії стають дедалі більше недієздатними, повідомляє Новое время.

У своєму зведенні у Twitter відомство зазначає, що на тактичному рівні майже напевно загострюється нестача здібних російських молодших офіцерів для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами.

Розвідка вказує, що свідчення очевидців свідчать про те, що 15 жовтня стрілянина на полігоні під Бєлгородом із загибеллю 11 людей почалася після образливих коментарів офіцера стосовно новобранців з-поміж етнічних меншин.

"Погане командування нижчої ланки управління, швидше за все, посилює і так низький моральний дух і злагодженість багатьох російських підрозділів" , - йдеться у повідомленні.

У зведенні вказується, що четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували елементами вторгнення у лютому 2022 року, наразі звільнено. Їхня заміна поки що мало що зробила для поліпшення бойових характеристик Росії.