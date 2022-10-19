Кім: війська РФ готуються бити по Херсону

Російські війська готуються обстрілювати тимчасово окупований Херсон. Таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім﻿.

"Розсилають повідомлення "евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон". Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію… у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль" , - сказав він. ﻿

Також Кім закликав не вірити в пропаганду окупантів.

Нагадаємо, вчора так званий "глава" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про евакуацію місцевих жителів у зв'язку з нібито підготовкою українськими військовими удару по Каховській ГЕС.