Кім: війська РФ готуються бити по Херсону
Російські війська готуються обстрілювати тимчасово окупований Херсон. Таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Розсилають повідомлення "евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон". Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію… у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль", - сказав він.
Також Кім закликав не вірити в пропаганду окупантів.
Нагадаємо, вчора так званий "глава" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про евакуацію місцевих жителів у зв'язку з нібито підготовкою українськими військовими удару по Каховській ГЕС.