Сальдо заявив, що окупаційна адміністрація їде з Херсона

Колаборант Володимир Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

За словами голови окупаційної адміністрації, на лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої "цивільної адміністрації" Херсонської області.

Сальдо також додав, що в'їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень.

Раніше представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.