Іран відповів на звинувачення України у допомозі Росії

Іран знову відкидає звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. ﻿Так, у МЗС Ірану відповіли на ініціативу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про розрив дивідносин між країнами, повідомляє Корреспондент.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані вкотре заявив, що Тегеран не відправляв зброю, зокрема військові безпілотники Росії для використання у війні проти України. За його словами, "подібні безпідставні заяви, засновані на хибній інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політико-пропагандистської кампанії, яка веде ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран".

Зазначається, що Іран готовий до переговорів з Україною, щоб спростувати звинувачення.

Канаані стверджує, що Іран зберігає нейтралітет у війні Росії проти України та виступає проти продовження бойового конфлікту.

"Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в цьому ключі глава зовнішньополітичного відомства Ірану провів численні зустрічі та контакти зі своїми російськими та українськими колегами" , - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, МЗС України вважає﻿ Іран співучасником агресії РФ через постачання дронів-камікадзе.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додаток до ще більшої кількості безпілотників.