Євросоюз замінив дві третини російського газу - ЄК
Країни Євросоюзу за вісім місяців знайшли заміну двом третинам російського газу, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у середу, 19 жовтня, повідомляє Корреспондент.
"У той час, коли ми в березні вперше запропонували RePowerEU, існувала величезна залежність від російського газу. Тоді ми очікували, що знадобиться кілька років для заміни російського газу. Але факт у тому, що нам знадобилося лише вісім місяців, щоб замінити дві третини. Іншими словами – ми значно прискорили переорієнтацію на інших постачальників за кордоном”, – сказала голова ЄК.
При цьому вона відзначила високу ціну на диверсифікацію.
Фон дер Ляєн знову закликала збільшити інвестиції у відновлювані джерела енергії.
"Щоб зберегти конкурентоспроможність, нам необхідно вкладати кошти у розвиток власних джерел енергії, що особливо оновлюється", - додала вона.
Глава Єврокомісії також повідомила, що країни ЄС заповнили газові сховища на 92%.