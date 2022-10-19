Євросоюз замінив дві третини російського газу - ЄК

Країни Євросоюзу за вісім місяців знайшли заміну двом третинам російського газу, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у середу, 19 жовтня, повідомляє Корреспондент.

"У той час, коли ми в березні вперше запропонували RePowerEU, існувала величезна залежність від російського газу. Тоді ми очікували, що знадобиться кілька років для заміни російського газу. Але факт у тому, що нам знадобилося лише вісім місяців, щоб замінити дві третини. Іншими словами – ми значно прискорили переорієнтацію на інших постачальників за кордоном” , – сказала голова ЄК.

При цьому вона відзначила високу ціну на диверсифікацію.

Фон дер Ляєн знову закликала збільшити інвестиції у відновлювані джерела енергії.

"Щоб зберегти конкурентоспроможність, нам необхідно вкладати кошти у розвиток власних джерел енергії, що особливо оновлюється" , - додала вона.

Глава Єврокомісії також повідомила, що країни ЄС заповнили газові сховища на 92%.