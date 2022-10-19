Видатки держбюджету з початку війни наближаються до 1,5 трлн

За даними Мінфіну, у вересні касові видатки з загального фонду держбюджету становили 234,1 мільярда гривень, а з початку великої війни досягли 1,43 трильйона гривень.

Найбільше у структурі видатків найбільше спрямували на такі потреби:

605 млрд грн (у вересні – 106 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 42,2% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни.

З них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 458,5 млрд грн (у вересні – 82,9 млрд грн);

331,3 млрд грн (у вересні – 62,6 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 23,1%

Зокрема, на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

301,4 млрд грн (у вересні – 44 млрд грн) або 21% від загального обсягу видатків спрямували на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або. На обслуговування державного боргу спрямували 81,6 млрд грн (у вересні – 4,1 млрд грн) або 5,7% від загального обсягу;

Трансферти місцевим бюджетам становили 79,7 млрд грн (у вересні – 9,2 млрд грн) або 5,6% від загального обсягу.