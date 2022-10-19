Масштабна повітряна тривога: повідомляють про роботу ППО
В Україні оголошено повітряну тривогу майже в усіх регіонах. Повідомляється про роботу ППО.
Про роботу протиповітряної оборони у Київській області повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.
Також під обстріл потрапила Вінницька область.
"Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!" - написав голова ОВА Сергій Борзов.
Окрім того, українські сили ППО збили дві ракети в небі над Чернігівщиною, про це повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ".
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