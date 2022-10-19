ГУР: Лукашенко боїться мобілізації та участі у війні

Головне управління розвідки повідомляє﻿, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлює, що оголошення часткової мобілізації в республіці може призвести до соціального вибуху.

"Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої "часткової мобілізації" в РФ та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в РБ, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні" , - повідомляє ГУР.

За даними розвідки, білоруські спецслужби приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність долучитися до протестних заходів у випадку мобілізації.

Також розвідники вважають, що незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення про відкрите приєднання до російської війни проти України.

Тому Лукашенко продовжує робити гучні заяви та показувати президенту РФ Володимиру Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання – зокрема, відволікає частину резервів ЗСУ від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.