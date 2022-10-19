Путін ввів військовий стан на анексованих територіях (Оновлено)

Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ оголосив про рішення ввести військовий стан в анексованих Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України.

"Мною підписано указ про введення військового стану у цих чотирьох суб'єктах Російської Федерації. Він негайно буде спрямований на затвердження до Ради Федерації. Про прийняте рішення поінформовано і Державну Думу" , - повідомив керівник РФ.

Іншим своїм указом Путін запровадив на територіях окупованого Криму, Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей та м. Севастополя режим середнього рівня реагування.

В рамках цього режиму вищі посадові особи зазначених територій мають:

посилити охорону громадського порядку, охорону військових, важливих державних та спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики тощо;

запровадити особливий режим роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя та здоров'я людей та для навколишнього природного середовища;

тимчасово відселити мешканців у безпечні райони;

запровадити та забезпечити особливий режим в'їзду на територію та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;

обмежити рух транспортних засобів та здійснювати їх огляд;

запровадити контроль за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, використання їх роботи для потреб оборони.

Також Путін доручив запровадити на інших територіях суб'єктів Росії, які входять до складу Центрального федерального округу та Південного федерального округу, режим підвищеної готовності.

Органи виконавчої влади зазначених територій повинні:

посилити охорону громадського порядку та важливих об'єктів життєзабезпечення, енергетики, транспорту зв'язку тощо;

запровадити особливий режим роботи цих об'єктів;

обмежити рух транспортних засобів та здійснювати їх огляд;

запровадити контроль за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, використання їх роботи для потреб оборони.

На решті територій РФ Путін ввів режим базової готовності.

Влада цих регіонів повинна посилити охорону громадського порядку та важливих об'єктів та запровадити особливий режим роботи цих об'єктів.

Також регіональна влада Росії має створити оперативні штаби суб'єктів РФ до яких включаються представники Міноборони Росії, керівники відповідних територіальних органів МВС, Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, ФСБ, Федеральної служби військ національної гвардії РФ, а також представники органів громадської влади відповідного суб'єкта РФ та організацій.

Путін ухвалив, що рішення такого оперативного штабу є обов'язковими для виконання на території відповідного суб'єкта РФ.