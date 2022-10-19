Подоляк відреагував на рішення Путіна запровадити військовий стан

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що введення "воєнного стану" на окупованих Росією територіях нічого не змінює для України та її Збройних сил, повідомляє Українська правда.

Про це Подоляк повiдомив у Twitter.

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій".

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