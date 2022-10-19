Кулеба: Україна отримає від Греції бойові машини піхоти

Греція розпочала передачу Україні бойових машин піхоти (БМП-1), повідомляє Ділова столиця.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив після переговорів з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом під час спільної пресконференції в Києві.

"Ми особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні для того, щоб ми могли захищати нашу землю. І дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни" — сказав Кулеба.

"Ми дуже вдячні Греції за цю допомогу" — додав він.

Кулеба також порушив питання продовження співпраці з Грецією у цій сфері і зазначив, що зараз пріоритетом є зміцнення протиповітряної оборони.

"Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати" — сказав він.

Раніше стало відомо, що Німеччина відправила до Греції першу партію бойових машин піхоти Marder на заміну наявним у Греції радянським БМП-1, щоб їх можливо було передати Україні.

У неділю 16 жовтня до Греції відправили перші шість "Мардерів" із запланованих сорока. Чотирнадцять наступних мають вирушити ближчими днями — до 21 жовтня. Афіни, зі свого боку, мають віддати сорок радянських БМП-1 Україні.

Канцлер Олаф Шольц анонсував такий "круговий обмін" ще наприкінці травня 2022 року, остаточної домовленості досягли у вересні.

"Кругові обміни" обговорювалися також з іншими країнами, які мають озброєння радянських зразків. У випадку Словаччини та Чехії процес вже почався, у випадку Словенії — готується.

Нагадаємо, Греція категорично проти передання Збройним Силам України зенітно-ракетних комплексів С-300 на шкоду власній обороноздатності.