Кличко оголосив про старт опалювального сезону у Києві з 20 жовтня

Завтра, 20 жовтня, у Києві всі будинки почнуть підключати до системи теплопостачання за технологічним графіком, повідомляє UBR.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Києві провели усі необхідні підготовчі роботи. Рішення про старт опалювального сезону ухвалили з урахуванням погодних умов (поступове похолодання та низька температура вночі).

Також важливим фактором є необхідність економити електроенергію, щоб мешканці не включали обігрівачі та кондиціонери та не перевантажували систему електропостачання.

"Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Оскільки ворог цілиться в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг" , - зазначив мер.

Він підкреслив, що місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

Нагадаємо, заклади соціальної сфери у Києві почали підключати ще 7 жовтня – за індивідуальними заявками.