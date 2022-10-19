В ДТЕК заявили про прильоти ще по двох енергооб'єктах компанії

У ДТЕК Енерго заявили про пошкодження обстрілами російськими військами ще двох своїх енергооб'єктів, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Таким чином, за 19 жовтня від атак терористів постраждали вже три підприємства компанії, наголосили у ДТЕК.

Внаслідок удару обладнання підприємств зазнало суттєвих пошкоджень.

Зазначається, що енергетики зможуть повністю оцінити ступінь пошкоджень, а також розпочати ліквідацію наслідків та поновлення роботи після припинення обстрілів.

Для безпеки на об'єктах є лише критично необхідні співробітники.

За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

Як заявила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, росіяни потрапили Бурштинською ТЕС. На станції виникла пожежа.

Днем раніше у ДТЕК заявили про пошкодження критичних об'єктів на двох ТЕС.