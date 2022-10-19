В ДТЕК заявили про прильоти ще по двох енергооб'єктах компанії
У ДТЕК Енерго заявили про пошкодження обстрілами російськими військами ще двох своїх енергооб'єктів, повідомляє Новое время.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Таким чином, за 19 жовтня від атак терористів постраждали вже три підприємства компанії, наголосили у ДТЕК.
Внаслідок удару обладнання підприємств зазнало суттєвих пошкоджень.
Зазначається, що енергетики зможуть повністю оцінити ступінь пошкоджень, а також розпочати ліквідацію наслідків та поновлення роботи після припинення обстрілів.
Для безпеки на об'єктах є лише критично необхідні співробітники.
За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.
Як заявила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, росіяни потрапили Бурштинською ТЕС. На станції виникла пожежа.
Днем раніше у ДТЕК заявили про пошкодження критичних об'єктів на двох ТЕС.