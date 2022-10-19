ОДА: окупанти влучили ракетою у Бурштинську ТЕС на Франківщині
Російські загарбники під час обстрілу України в середу поцілили у Бурштинську теплоелектростанцію, що в Івано-Франківській області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила голова облдержадміністрації Світлана Онищук у Telegram.
За її словами, на станції виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС.
Жертв немає. Дорога біля Бурштинської ТЕС тимчасово перекрита.
Онищук закликала населення області зменшити споживання електроенергії, особливо з 17:00 до 23:00.
Що передувало:
- У середу 19 жовтня ворог знову вчинив масований обстріл України.
- Станом на 15:30 Сили оборони України збили 4 з 6 крилатих ракет окупантів та десяток дронів-камікадзе.
- Зокрема, протиповітряна оборона спрацювала у Київській області, ворог також атакував ракетами Вінниччину.
- Також над Києвом сили протиповітряної оборони збили кілька російських ракет.
- У Чернігові дрон-камікадзе Shahed-136 спричинив вибух.