ОДА: окупанти влучили ракетою у Бурштинську ТЕС на Франківщині

Російські загарбники під час обстрілу України в середу поцілили у Бурштинську теплоелектростанцію, що в Івано-Франківській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила голова облдержадміністрації Світлана Онищук у Telegram.

За її словами, на станції виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники ДСНС.

Жертв немає. Дорога біля Бурштинської ТЕС тимчасово перекрита.

Онищук закликала населення області зменшити споживання електроенергії, особливо з 17:00 до 23:00.

Що передувало: