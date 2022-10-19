У ОК "Південь" розповіли про ситуацію на півдні України

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України в середу, 19 жовтня, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону Гуменюк повідомила, що захисники України продовжують активні дії та закріплюються на звільнених територіях, є плани щодо просування, але ця інформація секретна. Російські окупанти продовжують обстріли на великих відстанях та авіаудари. За словами Гуменюк, у звільнених населених пунктах зруйновано від 40 до 80% будівель, великі ділянки території заміновані.

Також речниця прокоментувала заяви колаборантів у Херсонській області про «евакуацію» мешканців на лівий берег Дніпра: «Гауляйтери намагаються врятувати свої життя та уникнути зустрічі з Силами оборони… Вони намагаються прикриватися місцевим населенням як живим щитом — абсолютно встановлена практика окупаційної влади, яку вони використовували на півночі і на сході».

Гуменюк зазначила, що окупанти розіслали всім школам повідомлення про те, що передусім потрібно "евакуювати" дітей, щоб потім за ними поїхали батьки. Вона наголосила, що Росія намагається провести депортацію населення, щоб потім «насильницьки ощасливити своїм русским миром».

Речниця також нагадала, що ЗСУ не знищують об'єкти інфраструктури і не завдають ударів по будинках із цивільними, а вогневий контроль захисників України працює лише по позиціях окупантів.

Напередодні маріонетка Кремля і колаборант Володимир Сальдо оголосив, що мешканців тимчасово захоплених районів Херсонської області збираються вивозити на лівий берег Дніпра. Також кремлівські гауляйтери оголосили, що на сім днів заборонили в'їзд у регіон для цивільних.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав ігнорувати заклики і вимоги окупантів та наголосив, що вони хочуть використати людей як "живий щит".