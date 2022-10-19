Данілов про воєнний стан Путіна: ще один злочин
Оголошенням воєнного стану на тимчасово окупованих територіях режим Володимира Путіна планує скоїти ще один злочин, який повинен засудити світ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.
"Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний".
19 жовтня президент країни-агресора Росії Володимир Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.
Крім цього представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
Нагадаємо:
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що розв'язавши проти України повномасштабну війну, Росія запустила процес своєї деколонізації. На думку Данілова, в останні дні війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.