Зеленський доручив створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський у середу, 19 жовтня, провів нараду щодо безпеки на енергетичних об'єктах, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в нараді брали участь прем'єр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, глава МВС Денис Монастирський, міністр розвитку громад Олексій Чернишов, представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, очільники енергетичних підприємств та органів місцевої влади.

Учасники зустрічі обговорили безпеку на критично важливих об'єктах, ліквідацію наслідків у разі нових ударів російських окупантів по енергосистемі України та проходження опалювального сезону в умовах постійного терору РФ, погодили дії в разі відсутності світла в населених пунктах. Також обговорювали співпрацю з партнерами України для забезпечення населених пунктів, які залишилися без електроенергії.

"Президент поставив завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл" , - заявили в Офісі президента.

Президент Володимир Зеленський 18 жовтня сказав, що Росія за останній тиждень зруйнувала третину електростанцій в Україні, і назвав удари окупантів по українській енергетичній і критичній інфраструктурі новим видом терактів.﻿

19 жовтня країна-терорист РФ знову завдала ударів по енергетичних об'єктах України. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації повідомила про влучання по Бурштинській ТЕС.