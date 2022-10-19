Український народ на чолі із Зеленським отримав премію Сахарова

Президентка Європарламенту Роберта Мецола оголосила, що премію Сахарова За свободу думки в 2022 році отримав «хоробрий народ України» в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства, повідомляє Новое время.

Мецола наголосила, що українці героїчно захищають свою країну і свободу та ризикують своїм життям для захисту цінностей демократичного світу.

"Немає нікого більш гідного цієї премії. Це нагорода – для українців, які воюють на фронті, для тих, хто був змушений виїхати, тих, хто втратив рідних і друзів, усіх тих, хто встає і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми разом із ним" , - сказала вона.

Премія За свободу думки імені Андрія Сахарова заснована 1988 року Європейським парламентом і присуджується щороку тим, хто захищає права людини та основні свободи.

Минулого року її отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, 2020 року — білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тіхановською. У 2019 році лауреатом премії Сахарова став український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов.