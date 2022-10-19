У Міноборони Естонії вважають, що РФ відновить свій військовий потенціал за 2-4 роки

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Росія рано чи пізно відновить свій військовий потенціал попри санкції, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє портал ERR.

Певкур не висловив великого оптимізму щодо того, що запроваджені США санкції щодо російської військової промисловості значно запобігатимуть атакам Росії на Україну.

"Ринок пристосується. Якщо буде нестача чіпів, то завжди знайдеться хтось, хто готовий їх виробляти, або буде знайдений спосіб використовувати зброю без мікрочіпів" , - сказав міністр.

За словами Певкура, Росії, найімовірніше, знадобиться від двох до чотирьох років, щоб відновити свої збройні сили до рівня, на якому вони перебували до повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, за даними західних чиновників, Росія намагається зруйнувати українську електромережу, але її зусиллям заважає нестача високоточних ракет великої дальності.

Чиновники заявили, що росіяни все частіше вдаються до використання іранських безпілотників Shahed для здійснення атак, оскільки у них закінчуються запаси крилатих ракет.