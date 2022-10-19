Генштаб: завербовані російські в'язні тікають з війни в Україні

Військові, яких завербували на війну в Україні в російських в'язницях, залишають підрозділи зі зброєю в руках і намагаються повернутися в РФ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генерального штабу України в Facebook.

"Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув’язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію російської федерації".

У штабі повідомили також, що після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі. Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами шукають дезертирів.

За інформацією Генштабу, противник не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби ворог завдав 4 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти вчергове завдали масованого удару крилатими ракетами та іранськими дронами по цивільній інфраструктурі в Київській Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Вночі росіяни також атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області п’ятьма БПЛА іранського виробництва Shahed-136. Всі вони успішно збиті Силами оборони України.

Протягом дня противник задіяв дев'ять "Шахедів" з території білорусі. Вісім з них збито.

Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та "перепис" населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій.

Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт в районі міста Херсон, нібито з числа порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та 13 БПЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, 1 міст та 1 понтонну переправу противника.