РосЗМІ: через мобілізацію в Росії з країни не випустили понад 1 млн людей

Російська влада через мобілізацію заборонила виїзд із країни більш ніж 1 млн осіб, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російський проект Астра.

Видання з посиланням на джерела пише, що у зв'язку із проведенням «часткової мобілізації» виїзд із країни заборонили 1 025 703 росіянам. Відповідна інформація міститься у базі даних Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.

Офіційно російська сторона не коментувала цього інциденту.

21 вересня Путін оголосив «часткову» мобілізацію у РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що в ході «часткової» мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів. Мобілізаційний ресурс Росії він оцінив у майже 25 мільйонів осіб. За даними ЗМІ, призвати у РФ планують мільйон людей.