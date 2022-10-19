РосЗМІ: через мобілізацію в Росії з країни не випустили понад 1 млн людей
Російська влада через мобілізацію заборонила виїзд із країни більш ніж 1 млн осіб, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє російський проект Астра.
Видання з посиланням на джерела пише, що у зв'язку із проведенням «часткової мобілізації» виїзд із країни заборонили 1 025 703 росіянам. Відповідна інформація міститься у базі даних Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.
Офіційно російська сторона не коментувала цього інциденту.
21 вересня Путін оголосив «часткову» мобілізацію у РФ.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що в ході «часткової» мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів. Мобілізаційний ресурс Росії він оцінив у майже 25 мільйонів осіб. За даними ЗМІ, призвати у РФ планують мільйон людей.