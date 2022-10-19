Зеленський обговорив з Ердоганом продовження зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський подякував турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку України, а також відзначив особливу роль Туреччини у зерновій ініціативі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Зеленського у Twitter.

"Продовжив дружній діалог з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні" , — написав Зеленський.

Глава держави додав, що обидва лідери високо оцінили взаємодію України та Туреччини у безпековій сфері.

Продовжив дружній діалог з Президентом ???????? @RTErdogan. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили ????????-???????? взаємодію у безпековій сфері. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022

Зазначимо, Україна і Туреччина 16 жовтня на міжурядовому рівні висловилися за продовження дії "зернової угоди" після 22 листопада цього року, коли спливає термін чинної домовленості. Офіційна Анкара в вівторок висловила позицію, що угоду про "зернові коридори" з України варто продовжити на пів року або рік.

Нагадаємо, у Стамбулі у п'ятницю, 22 липня, підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Угоду підписали окремо Україна та Росія з ООН та Туреччиною.

1 серпня з порту Одеси в морі "зерновим коридором" вийшло перше суховантажне судно з українським продовольством. "Razoni" під прапором Сьєрра-Леоне везе понад 26 тисяч тонн кукурудзи.