ЗМІ: у Білгороді на підстанції сталася аварія, частина міста без світла
У Білгороді на підстанції "Південна" сталася аварія, внаслідок якої спалахнув трансформатор і частина міста залишилася без світла, повідомляє Ділова столиця.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
"У Білгороді відбулося відключення трансформатора на підстанції "Південна" через перенапругу", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії без електроенергії залишилися жителі кількох вулиць.
Як повідомлялось, вранці 16 жовтня у Білгороді пролунало більше 10 вибухів.