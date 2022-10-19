ЗМІ: у Білгороді на підстанції сталася аварія, частина міста без світла

ЗМІ: у Білгороді на підстанції сталася аварія, частина міста без світла
Фото: Скріншот відео

У Білгороді на підстанції "Південна" сталася аварія, внаслідок якої спалахнув трансформатор і частина міста залишилася без світла, повідомляє Ділова столиця.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

"У Білгороді відбулося відключення трансформатора на підстанції "Південна" через перенапругу", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії без електроенергії залишилися жителі кількох вулиць.

Як повідомлялось, вранці 16 жовтня у Білгороді пролунало більше 10 вибухів.

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