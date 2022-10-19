Bild: Штайнмаєр скасував візит в Україну з міркувань безпеки

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував візит у Київ, запланований на 20 жовтня, з міркувань безпеки, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє німецький таблоїд BILD із посиланням на джерела.

За інформацією BILD, візит погоджували кілька тижнів, а його скасування «викликало роздратування» в Києві. Таблоїд цитує заяву неназваного представника уряду України, який сказав, що багато іноземних дипломатів і гостей навпаки хочуть продемонструвати свою присутність у столиці просто зараз.

Повідомляється, що скасувати візит Штайнмаєру радили органи безпеки Німеччини, МЗС і Міністерство внутрішніх справ, але в Берліні розраховують, що поїздка таки відбудеться найближчим часом.

У середу, 19 жовтня, Київ відвідав міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас, а також комісар ЄС із питань кризового менеджменту Янез Ленарчич. У четвер, як пише BILD, очікується ще один візит на найвищому рівні.

12 квітня з’явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський нібито не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні зв’язки останнього з Росією. Штайнмаєр тоді заявив, що був готовий приїхати в Київ разом із колегами з Польщі та країн Балтії, але, за його словами, «у Києві цього не хотіли».

13 квітня Зеленський заявив, що ні президент Німеччини, ні його офіс офіційно не зверталися до Києва з приводу візиту в Україну. 18 квітня заступник глави ОП Андрій Сибіга сказав, що інформація про небажання України приймати президента Штайнмаєра була «протокольним непорозумінням».

5 травня відбулася розмова Штайнмаєра та Зеленського, під час якої обговорювався можливий візит президента ФРН в Україну.

16 червня Київ відвідали канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс.