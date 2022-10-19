Байден: Путін опинився у неймовірно складному становищі

Президент Росії Володимир Путін перебуває у дуже скрутному становищі, і його єдиним інструментом у війні залишається жорстоке поводження з українцями, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг президента США Джо Байдена.

"Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдиний доступний йому інструмент - це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити капітулювати. Вони цього не зроблять" , - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Politico, офіційні особи США роблять кроки для того, щоб Байден і Путін не зустрілися на саміті "Великої двадцятки" навіть у коридорі.

Також ми писали, що чиновник адміністрації Байдена назвав рішення Путіна оголосити військовий стан на окупованих територіях України ознакою "розпачливої тактики".