Прем'єр Угорщини закликатиме Євросоюз скасувати санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір закликати Європейський Союз скасувати санкції проти Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це Орбан написав у своєму Facebook.

"Для угорської економіки та угорських сімей провальні санкції в Брюсселі вже є майже нестерпною ношею. Ми закликатимемо до переосмислення політики військових санкцій і переведення її на раціональну основу на саміті ЄС, який розпочинається завтра" , — наголосив угорський прем'єр.

Як повідомлялось, раніше Віктор Орбан заявив, що західні санкції проти Росії нібито перетворили "локальну війну на глобальну економічну війну". При цьому він поскаржився на економічні наслідки цього для Угорщини.