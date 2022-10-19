У ОП оголосили про завтрашні відключення світла по всій Україні

Завтра, 20 жовтня 2022 року, по всій Україні запроваджуються обмеження на електропостачання. Якщо населення не мінімізує споживання, то можливі віялові відключення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Завтра 20.10.2022 по всій Україні вводитимуться обмеження постачання електроенергії. Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об'єкти енергетики. Прошу поставитися до цього серйозно" , - зазначив він.

За його словами, з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

"Це стосується мешканців усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також з завтрашнього дня в містах буде обмежено використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!" , - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше радник міністра енергетики України Олександр Харченко заявив, що внаслідок російських атак близько 40% енергетичної інфраструктури та генеруючих потужностей серйозно пошкоджено. Тому найближчими днями можливі відключення світла.

У деяких містах уже закликали мешканців на цей випадок запастися їжею та водою.