Посольство Індії в Україні закликало громадян виїхати з країни
Через ескалацію бойових дій на всій території України громадян Індії закликають залишити країну, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє посольство Індії в Україні.
"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій по всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну", — йдеться у повідомленні.
Також посольство закликає своїх громадян виїхати з України. Зокрема, йдеться про студентів і радять якнайшвидше виїхати всіма доступними способами.