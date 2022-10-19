Посольство Індії в Україні закликало громадян виїхати з країни

Через ескалацію бойових дій на всій території України громадян Індії закликають залишити країну, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє посольство Індії в Україні.

"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій по всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну" , — йдеться у повідомленні.

Також посольство закликає своїх громадян виїхати з України. Зокрема, йдеться про студентів і радять якнайшвидше виїхати всіма доступними способами.