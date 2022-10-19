Гайдай: на відновлення Луганської області може піти близько семи років

На відновлення Луганської області знадобиться близько семи років. Проте такі роботи можна розпочати лише після повної деокупації регіону, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни виконують швидкі ремонти, кажучи жителям Луганської області, що так звана «ЛНР» вісім років нічого не робила, а Росія робить" , — заявив Гайдай.

За словами голови області, окупанти реактивною артилерією руйнують Стельмахівку, з якої їх нещодавно вигнали ЗСУ. Також окупанти намагаються організувати контрнаступ у напрямку до Лімана.

"Захисні бетонні споруди, які окупанти встановлюють у Луганській області, вони особисто називають лінією Вагнера" , - додав Гайдай.

Глава ОВА заявив, що після повного звільнення регіону від російської окупації потрібно буде займатись його відновленням. На це може піти близько семи років.

Раніше Гайдай заявив, що на Луганщину окупанти стягнули сили та техніку, які відступали з Харківської області, тому деокупація регіону ускладнюється.

16 жовтня Гайдай заявив, що російські загарбники намагаються стримати просування ЗСУ у Луганській області. Вони мінують дороги у напрямку Сватового та Кремінної.

Напередодні він повідомляв, що російські окупанти перекинули до Луганської області багато техніки та мобілізованих.