У ЗСУ припустили, коли Кремль може готувати новий наступ з Білорусі

Імовірність наступу російських окупантів з території Білорусі нині мала, але навесні 2023 року вона може зрости, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі національного марафону помічник командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Євген Сілкін.

"Імовірність повторного вторгнення в Україну з північних кордонів з Білоруссю дуже низька, але повністю вона не виключена. За нашою оцінкою, до кінця цього року ворог не зможе накопичити достатні сили для наступу, проте навесні така загроза може зрости" , — сказав він.

За словами Сілкіна, більшість білоруських військових перебувають у прикордонних областях. За офіційними даними, зараз на території Білорусі знаходиться 10 тис. мобілізованих російських військовослужбовців, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.