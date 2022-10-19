У Київській області зафіксували випадок сибірської виразки

У Київській області на одному із фермерських господарств виявили збудник сибірки (Bacillus anthracis) в кози, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Для з'ясування епізоотичних зв'язків і причин виникнення збудника фахівці провели відповідне розслідування.

Наразі встановлено, що на фермі утримується 337 кіз. Інші тварини в господарстві відсутні.

Також вже визначено загрозливу зону й затверджено план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища сибірки - запроваджено карантин.

Наразі поголів'я тварин на ферім перебуває під наглядом спеціалістів державної лікарні ветеринарної медицини. Тварини клінічно здорові.

"Упродовж останніх років епізоотична ситуація по сибірці в Україні є контрольованою завдяки активній імунізації тварин та швидким реагуванням ветеринарних спеціалістів" , - зазначили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, сибірка - гостре небезпечне інфекційне захворювання всіх видів сільськогосподарських, домашніх і диких тварин, а також людей. Його спричиняє збудник Bacillus anthracis.