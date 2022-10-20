На ринку праці активізувалися шахраї: як їх розпізнати

На тлі падіння ринку праці під час війни частка пропозицій роботи від шахраїв збільшилася. Шукачі почали частіше скаржитися на вакансії, які вводять в оману та заважають пошуку надійної роботи, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначали в Work.ua, під виглядом звичайної роботи псевдороботодавці залучають кандидатів до участі в сумнівних схемах та виманювання коштів у довірливих громадян та іноземців.

У серпні Work.ua заблокував понад 500 вакансій від "шлюбних агенцій" та стрімінгових майданчиків, у жовтні - близько 100 вакансій криптошахраїв. Хоч ці вакансії й зникли на Work.ua, але вони не зникли з інтернету. Їх все ще можна побачити на інших сайтах з пошуку роботи та в соцмережах. Щоб убезпечити шукачів, Work.ua підготував інструкцію, як розпізнати шахрая.

Здебільшого портрет кандидата, на якого розраховує сумнівний роботодавець, і спосіб заманювання в тенета - схожі у всіх шахраїв, оскільки вони конкурують між собою та змагаються за увагу шукачів.

Шлюбні агенції

Маскуються під перекладацькі компанії. Публікують вакансії "Перекладач", "Оператор ПК", "Оператор чату", "Менеджер листування з клієнтами", "Менеджер по роботі з клієнтами". На своїх сайтах "романтично" називають вакансію "Менеджер зі створення пар". Привертають увагу фразами "Дохід необмежений і залежить від вас", "Заробіток з першого тижня", "З нами ви станете фінансово незалежними", "Працюйте з будь-якого місця без привʼязки до офісу", "Акція! Пройди успішно навчання на цю посаду та отримай 2000 грн". Пропонують зарплату від 20 000 до 150 000 грн навіть без знання англійської та досвіду.

Коли кандидат відгукується, з'ясовується, що робота полягає у витягуванні грошей з іноземців, які хочуть познайомитися з українками.

Стрімінгові сервіси

Публікують вакансії "Блогер, ведуча ефірів/трансляцій, стрімер, модель". Використовують фрази "Дистанційна робота з будь-якого місця із графіком, який ви самі обираєте", "Для талановитих та харизматичних дівчат та хлопців", "Спілкуйся з однодумцями й заробляй на цьому гроші", "Зможеш просувати свою сторінку у соцмережах", "Конкурси для нових стрімерів, на яких ви можете виграти гроші". Обіцяють зарплату від 30 000 до 100 000 грн без вимог до досвіду чи навичок, окрім харизми та вміння підтримати розмову.

При детальному вивченні таких пропозицій виявляється, що один з основних способів заробітку - донати глядачів на знак подяки за контент. Фактично це не є вакансіями, за якими компанії шукають собі людей на роботу в традиційному значенні цього слова.

Криптошахраї

Криптошахраї позиціюють себе як фінансові, аутсорсингові, консалтингові компанії, маркетингові/рекламні агенції. Виглядають як успішні бізнеси, наприклад: "Ми міжнародна консалтингова компанія, яка впевнено працює та лідирує вже понад 8 років на ринку". При спробі знайти щось про цю компанію в інтернеті - ніякої інформації або відгуків немає, ніби такої не існує.

Публікують вакансії "Менеджер по роботі з клієнтами" "Менеджер з продажів", "Retention-менеджер", "Акаунт-менеджер". В умовах вакансії говорять, що потрібно консультувати й продавати послуги лише зацікавленим клієнтам. Опис вакансії може мати помилки та недбале оформлення.

Готові брати на роботу людей від 18 років навіть без досвіду, але з бажанням розвиватись. Зазвичай вимагають знання англійської та європейських мов. Заманюють шукачів за допомогою розіграшів макбуків, айфонів та інших дорогоцінних подарунків тощо. Пропонують високу зарплату від 21 000 до 100 000 грн з прив'язкою до курсу долара.

Здебільшого до співбесіди не дають жодних даних про себе. На прохання надати додаткову інформацію ігнорують або відписуються: "Документів зараз немає, сайт у розробці" тощо. Але іноді мають "на колінцях" створені сайти для відводу очей. Для спілкування пропонують перейти в пошту або в месенджер.

Криптошахраї пропонують вкласти гроші в біржові інвестиції. Зазвичай у них є бази людей, які, наприклад, колись інвестували в криптовалюту. Далі співробітники криптошахрайських компаній днями й місяцями в телефонних розмовах "промивають мізки" українцям та громадянам інших європейських країн і спонукають їх до вкладу. Якщо грошей у людини для вкладу немає, то "допомагають" оформити на її ім’я мікрозайм. Одурманені можливістю легко збагатитися, люди самі диктують свої дані паспорту і картки. Звичайно, що "горе-інвестор" не отримує жодних виплат і не може повернути свої вкладення назад.

Поради

Як не потрапити на шахраїв:

Почитайте відгуки про компанію, знайдіть її сайт.

Нікому не переказуйте гроші.

Нікому не надсилайте паспортні дані та код вашої банківської картки.

Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію.

Завжди вмикайте критичне мислення - якщо людина не надає ніякої інформації про компанію, найімовірніше, це шахрай.

Формулювання, що найчастіше свідчать про брехню: