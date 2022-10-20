Зведення Генштабу: Армія РФ може обстріляти населення Херсонщини

За даними Генштабу, за добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.﻿

Протягом доби противник завдав 11 ракетних та двадцять вісім авіаційних ударів, здійснив понад 65 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Це Бурштин Івано-Франківської області, Ладижин Вінницької області, Зеленодольськ Дніпропетровської області, Сіверськ, Слов’янськ і Терни на Донеччині, Значкове Запорізької області та Давидів Брід на Херсонщині.

Окупанти використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог здійснив пуски понад десяти "Шахедів", понад половину яких - з Білорусі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

– з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині;

– зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області;

– з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них – Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької;

противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них – Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької; на Південнобузькому напрямку ворог продовжує облаштовувати оборонні позиції. Для стримування контрнаступу наших військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення.

Ворог не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих. Є численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість цього контингенту прибула з місць позбавлення волі.

Також є інформація, що Іран та РФ домовилися про направлення до Росії радників та інструкторів з використання ударних БпЛА – відомо про підготовку операторів не лише вже наявних Shahed-136 , а й перспективних БпЛА Arash-2.

Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Як пише Генштаб, 19 жовтня на тимчасово зайнятій території була розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів ЗСУ.

За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області – до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки.

Наша авіація минулої доби завдала десять ударів. Було ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 позицій зенітних ракетних комплексів ворога. ППО збила 6 крилатих ракет, гелікоптер Ка-52 та 16 БпЛА, з них – 14 Shahed-136. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, станцію РЕБ та 6 інших об’єктів, зокрема міст та понтонну переправу противника.