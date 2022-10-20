Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: president.gov.ua

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2567 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5255 (+20) од,
  • артилерійських систем – 1646 (+9) од,
  • РСЗВ – 372 (+0) од,
  • засобів ППО  ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 269 (+0) од,
  • гелікоптерів – 243 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25),
  • крилатих ракет  ‒ 329 (+6),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 147 (+1).

Дані уточнюються.

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