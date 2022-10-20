Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2567 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5255 (+20) од,
- артилерійських систем – 1646 (+9) од,
- РСЗВ – 372 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
- літаків – 269 (+0) од,
- гелікоптерів – 243 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25),
- крилатих ракет ‒ 329 (+6),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 147 (+1).
Дані уточнюються.