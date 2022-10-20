Пошкодження енергосистеми: які обмеження ввели в областях

Росія завдала ударів по енергетичній системі України, унаслідок чого виникають проблеми з електропостачанням. Українців закликають обмежити використання електрики з 7:00 до 23:00.

У Києві та області вчора ввечері розпочалися відключення електроенергії. Вони триватимуть не більше 4 годин. Також вимкнення відбуватимуться протягом дня, повідомляє ДТЕК.

У столиці сьогодні на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням﻿.

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться сьогодні, 20 жовтня, зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію (щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами).

У Волинській області 20 та 21 жовтня з 7:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження електричної енергії промислових споживачів.



У Рівному сьогодні прийняли рішення обмежити використання електротранспорту на 50%. Обмеження руху транспорту можливе і в Тернополі, там можуть відключити тролейбусну мережу. Містян просять скоригувати маршрути.

У Полтаві сьогодні 30% тролейбусів курсуватимуть лише до 10:00 ранку, після обіду на маршрутах будуть лише автобуси. Їх кількість обіцяють збільшити. Також, як повідомив мер Полтави, всі комунальні підприємства переходять у жорсткий режим енергозбереження. Його буде скорочено на 50%, зокрема буде обмежене використання вуличного освітлення.

На Львівщині запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів. Щодо побутових користувачів – наразі немає інформації про введення графіку відключень.

На вулицях усіх населених пунктів Кіровоградщини може не пpацювати освітлення, а в обласному центрі тpолейбуси можуть не виїхати на маpшpути, про це попередили в ОВА.

Режим економії електроенергії вводять відсьогодні і в Сумській області: не буде працювати міський електричний транспорт, відключать водозабір та вуличне освітлення.

На Харківщині 20-21 жовтня буде обмежено обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів. Вводити графіки аварійних відключень для побутових споживачів у цей період не планується. У метро Харкова тимчасово змінено інтервали руху поїздів. Детальніше про зміни в метрополітені міста - за посиланням﻿.

Натомість у Запорізькій області відключень електроенергії не планується.

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