Президент Швейцарії приїхав до України

До України 20 жовтня прибув з візитом президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, про це він повідомив у Twitter.

"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни" , - повідомив Кассіс.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch ???????? Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

Зазначимо, що Швейцарія не є членом ЄС, однак минулого тижня оголосила про приєднання до останніх європейських санкцій проти Росії.

Також уряд Швейцарії 16 вересня вирішив повністю призупинити дію угоди, яка спрощує процедуру видачі віз для громадян Росії.