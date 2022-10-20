Президент Швейцарії приїхав до України
До України 20 жовтня прибув з візитом президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, про це він повідомив у Twitter.
"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", - повідомив Кассіс.
Зазначимо, що Швейцарія не є членом ЄС, однак минулого тижня оголосила про приєднання до останніх європейських санкцій проти Росії.
Також уряд Швейцарії 16 вересня вирішив повністю призупинити дію угоди, яка спрощує процедуру видачі віз для громадян Росії.