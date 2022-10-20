Українцям розповіли, які електроприлади сьогодні потрібно вимкнути
Українців закликали мінімізувати використання електроенергії 20 жовтня через пошкодження енергосистеми, яке завдала Росія.
У Київській ОВА склали список приладів, які варто вимкнути у період з 7:00 по 23:00.
Які електроприлади потрібно вимкнути громадянам:
- електрообігрівач;
- електроплиту;
- електрочайник;
- праску;
- бойлер;
- телевізор;
- мікрохвильовку;
- роутер;
- холодильник;
- чайник;
- пральну машинку;
- інші електроприлади, користування якими можна обмежити на один день.
Також варто вимкнути з розеток усю техніку на випадок стрибків напруги.
Представникам бізнесу потрібно вимкнути:
- вуличне освітлення;
- внутрішнє освітлення приміщень;
- підсвітку прилавків та стендів;
- телевізори, LED-екрани, вивіски;
- великогабаритні прилади;
- будівельні прилади,
- інші прилади, користування якими можна обмежити на один день.