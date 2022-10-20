Українцям розповіли, які електроприлади сьогодні потрібно вимкнути

Українцям розповіли, які електроприлади сьогодні потрібно вимкнути

Українців закликали мінімізувати використання електроенергії 20 жовтня через пошкодження енергосистеми, яке завдала Росія.

У Київській ОВА склали список приладів, які варто вимкнути у період з 7:00 по 23:00.

Які електроприлади потрібно вимкнути громадянам:

  • електрообігрівач;
  • електроплиту;
  • електрочайник;
  • праску;
  • бойлер;
  • телевізор;
  • мікрохвильовку;
  • роутер;
  • холодильник;
  • чайник;
  • пральну машинку;
  • інші електроприлади, користування якими можна обмежити на один день.

Також варто вимкнути з розеток усю техніку на випадок стрибків напруги.

Представникам бізнесу потрібно вимкнути:

  • вуличне освітлення;
  • внутрішнє освітлення приміщень;
  • підсвітку прилавків та стендів;
  • телевізори, LED-екрани, вивіски;
  • великогабаритні прилади;
  • будівельні прилади,
  • інші прилади, користування якими можна обмежити на один день.
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Фото: КОВА

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