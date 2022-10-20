Українцям розповіли, які електроприлади сьогодні потрібно вимкнути

Українців закликали мінімізувати використання електроенергії 20 жовтня через пошкодження енергосистеми, яке завдала Росія.

У Київській ОВА склали список приладів, які варто вимкнути у період з 7:00 по 23:00.

Які електроприлади потрібно вимкнути громадянам:

електрообігрівач;

електроплиту;

електрочайник;

праску;

бойлер;

телевізор;

мікрохвильовку;

роутер;

холодильник;

чайник;

пральну машинку;

інші електроприлади, користування якими можна обмежити на один день.

Також варто вимкнути з розеток усю техніку на випадок стрибків напруги.

Представникам бізнесу потрібно вимкнути:

вуличне освітлення;

внутрішнє освітлення приміщень;

підсвітку прилавків та стендів;

телевізори, LED-екрани, вивіски;

великогабаритні прилади;

будівельні прилади,

інші прилади, користування якими можна обмежити на один день.