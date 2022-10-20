Розвідка Британії: РФ готується йти з плацдарму на Херсонщині

Британська розвідка припускає, що у вищому керівництві Росії серйозно замислюються про відступ із правобережного плацдарму на Херсонщині, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням, повідомляє Українська правда.

У ньому нагадують визнання російським командувачем Сергієм Суровікіним складної ситуації для РФ на Херсонщині та заяви про необхідність евакуювати громадянське населення.

"Заява Суровікіна з поганими новинами про "спеціальну військову операцію" - це дуже незвичайно. Це може вказувати, що керівництво РФ серйозно задумалося над масштабним відведенням своїх сил, що знаходяться на захід від Дніпра" , - зазначають в огляді.

Британська розвідка зазначає, що у разі рішення Росії відступати ключовим викликом для них буде перекидання військ та техніки через Дніпро на лівий берег.

"Оскільки всі повноцінні мости серйозно пошкоджені, РФ, швидше за все, доведеться покладатися на тимчасовий міст з барж, який добудували під Херсоном в останні дні, і підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати в декількох місцях" , - зазначає розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/rHzlFrXAJU — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 20, 2022

Під час будь-якого відходу через Дніпро Росія значно покладатиметься на військові понтонні поромні переправи, додають розвідники.