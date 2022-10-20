Міноборони Білорусі заявило, що російські літаки злетіли для патрулювання

Міністерство оборони Білорусі повідомили про виліт російської авіації з території країни начебто для "патрулювання" кордонів Союзної держави, повідомляє Українська правда.

"У ці хвилини російська авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил) здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави" , - заявили в Міноборони Білорусі.

Раніше Олександр Лукашенко повідомив, що РФ та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, і як привід для цього може бути організована якась провокація з нібито нападом України на сусідню країну.