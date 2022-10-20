Кожен десятий новий бізнес в Польщі - український

Українці з початку 2022 року відкрили близько 10 тисяч компаній в Польщі, що складає понад 8% зареєстрованих нових компаній. Більшість з них - компанії в галузях з найбільшою нестачею співробітників, повідомляє ЛігаБізнес.

Як повідомляє Business Insider Polska, з початку року громадяни України створили в Польщі 10 207 компаній, при цьому 9829 компаній було відкрито після 1 березня.

Згідно з даними, проаналізованими для Business Inder Польським економічним інститутом, у вересні українці відповідали за майже кожну десяту нову компанію. Такі дані можуть свідчити, що ці люди планують своє життя в Польщі на тривалий час.

Найчастіше вони організовують господарську діяльність, пов'язану з обробкою, програмуванням, перукарською і косметичною діяльністю, а також транспортом. Це означає, що вони ідеально вписуються в сектори, де в Польщі відчувається нестача робочої сили - будівництво, інформаційні технології або логістика, зокрема:

24% компаній займається будівництвом

16% - IT- компанії

14% - інші послуги

9% - оптова і роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, у тому числі мотоциклів. Відзначається, що в галузі ремонту транспорту зарплати на рівні 10 тис. PLN (при середній у вересні 6566 PLN брутто, тобто близько 4,7 тис. PLN нетто - ред.), але при цьому роботодавці ще скаржаться на нестачу працівників.

7% - управління транспортом і складом (таксі, вантажоперевезення). Стільки ж відсотків відкрито у сфері промислової переробки.

Інші компанії займаються послугами адміністрування, проживання, харчування, науковою і технічною діяльністю тощо.