ЄС запровадив санкції проти Ірану за постачання Росії дронів

Рада Європейського Союзу затвердила за письмовою процедурою санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників, якими та завдає удари по Україні, повідомляє Дзеркало тижня.

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі" (Європейського Союзу)" , - йдеться у повідомленні головування Чехії у Раді.

Також наголошується, що держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів.

Напередодні високопоставлений європейський чиновник заявив журналістам у Брюсселі, що санкції через постачання іранських безпілотників Росії буде ухвалено ще до саміту ЄС, який відкривається у четвер. Він стверджував, що ЄС має у своєму розпорядженні достатні докази.

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