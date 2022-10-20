НБУ залишив облікову ставку 25%

Національний банк України на засіданні у четвер, 20 жовтня, очікувано не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%, повідомляє Економічна правда.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що споживча інфляція в Україні у вересні становила до 24,6% у вересні, а базова інфляція перевищила 20%.

За попередніми оцінками НБУ, прискорення інфляції триває й у жовтні.

Основними чинниками зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни росії проти України. Зокрема:

порушення ланцюгів постачання;

руйнування виробництв;

скорочення пропозиції товарів та послуг;

збільшення витрат бізнесу.

Крім цього, проінфляційним чинником став ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, а також зростання інфляції у світі.

Водночас фактична цінова динаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз НБУ. Зростання цін стримували фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги і насичення внутрішнього ринку пальним разом зі збереженням його пільгового оподаткування.

"Планове зменшення обсягів монетизації бюджету, а також додаткові заходи Національного банку з калібрування валютних обмежень сприяли зниженню тиску на валютному ринку і відповідно стримували погіршення очікувань" , – додав очільник регулятора.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.