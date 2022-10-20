Укренерго вводить відключення електроенергії у центральних областях

В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Тому Укренерго вимушене ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання" , - йдеться в повідомленні прес-служби﻿. ﻿

Коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш обленерго, нагадали в компанії.

Нагадаємо, з 20 жовтня в Україні ввели деякі обмеження на споживання електроенергії. Здебільшого вони стосуються підприємців, а побутових споживачів просять економити електрику з 7:00 до 23:00.

Також у багатьох містах вимкнуть вуличне освітлення, а замість тролейбусів містом будуть курсувати автобуси.